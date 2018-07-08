Aracın Çarptığı Kişi Öldü
- Kaza yerinden genel görüntüler Kaza yapan araçtan görüntü Ekiplerin incelemelerde bulunması Samsun'da aracın çarptığı kişi öldü Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
- Kaza yerinden genel görüntüler
Kaza yapan araçtan görüntü
Ekiplerin incelemelerde bulunması Samsun'da aracın çarptığı kişi öldü
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Fatih Köse idaresindeki 06 EB 3657 plakalı otomobil, Samsun- Ankara karayolu Paşapınarı mevkisinde yolun karışına geçmeye çalışan Efe Gök'e çarptı.
Kazada, aracın çarptığı Gök, olay yerinde yaşamını yitirirken yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.