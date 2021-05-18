Aracın çarptığı karaca telef oldu
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Aracın çarptığı karaca telef oldu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Yıldırım - Haberler | Güncel

Aracın çarptığı karaca telef oldu Karabük'ün Eflani ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada aracın çarptığı karaca telef oldu.

Aracın çarptığı karaca telef oldu

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada aracın çarptığı karaca telef oldu. İHA muhabirinin fark ettiği karacaya çarpan sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Olay, Eflani - Pınarbaşı karayolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan karacaya araç çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle yolun kenarına fırlayan karaca olay yerinde can verdi. Sürücü olay yerinden kaçarken, yerde yatan cansız karacayı İHA Muhabiri Ahmet Yıldırım fark etti. Yıldırım, telef olan karacayı aracına koyarak Eflani Belediyesi Veteriner Kliniği'ne getirip yetkililere teslim etti. Yapılan incelemede karacanın arka bacağında kırıklar olduğu ve çarpmanın etkisiyle sürüklendiği düşünülüyor.

Karaca, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

Aracın çarptığı karaca telef oldu
Aracın çarptığı karaca telef oldu
Aracın çarptığı karaca telef oldu
Aracın çarptığı karaca telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Yıldırım

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