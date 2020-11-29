Aracın hamile kadına çarptığı anlar kamerada
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Aracın hamile kadına çarptığı anlar kamerada

29.11.2020 09:08 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:52

Aracın hamile kadına çarptığı anlar kamerada Aracın çarptığı hamile kadın bebeğini kaybetti.

Aracın hamile kadına çarptığı anlar kamerada

Aracın çarptığı hamile kadın bebeğini kaybetti.

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hamile bir kadına aracın çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.

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İki gün önce meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen hamile Gülsema Sever' (27), karşıdan gelen aracın çarpması sonucu metrelerce uzağa uçtu. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, yaralanan hamile kadının önce ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği belirtildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Gülsema Sever'in bebeğini kaybettiği ve kendisinin ise sağlık durumunun halen ciddiyetini koruduğu ifade edilirken kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Aracın hamile kadına çarptığı anlar kamerada
Aracın hamile kadına çarptığı anlar kamerada
Aracın hamile kadına çarptığı anlar kamerada
Aracın hamile kadına çarptığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KAVAK

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