Aracın hamile kadına çarptığı anlar kamerada

Aracın hamile kadına çarptığı anlar kamerada Aracın çarptığı hamile kadın bebeğini kaybetti.

Aracın hamile kadına çarptığı anlar kamerada

Aracın çarptığı hamile kadın bebeğini kaybetti.

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hamile bir kadına aracın çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.

İki gün önce meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen hamile Gülsema Sever' (27), karşıdan gelen aracın çarpması sonucu metrelerce uzağa uçtu. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, yaralanan hamile kadının önce ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği belirtildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Gülsema Sever'in bebeğini kaybettiği ve kendisinin ise sağlık durumunun halen ciddiyetini koruduğu ifade edilirken kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KAVAK