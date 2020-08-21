Aracın çarptığı güvercin tedavi altına alındı
Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı halde bulunan güvericini tedavi altına aldı.
21.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:20
Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı halde bulunan güvericini tedavi altına aldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yabani bir güvercininin arabanın çarpması sonucu yaralanarak yere düştüğünü gören vatandaş, durumu Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Belediye ekipleri, yaralı güvercini Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevine götürerek tedavisine başladı.
Güvercinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA