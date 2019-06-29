Aracın çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ereğli-Alaplı kara yolu Mevrealtı mevkisinde, sürücüsü heniz belirlenemeyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Özsoy'a (26) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri Özsoy'a çarpan aracın plakası ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA