Aracın çarpmasıyla apartman boşluğuna düşen yaya hayatını kaybetti Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ticari taksinin çarpmasıyla apartman boşluğuna düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ticari taksinin çarpmasıyla apartman boşluğuna düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Deliimam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Deliimam Caddesi üzerinde yürüyen M.A.'ya seyir halinde olan M.Ç. hakimiyetindeki ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.A. apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ilgili inceleme başlattı. Olay yerine gelen M.A.'nın yakınları ise sinir krizi geçirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA