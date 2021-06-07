Aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğinin başında gözyaşı döktü

Aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğinin başında gözyaşı döktü Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarpması sonucu yaralanan yavru köpeğin sahibi, başında gözyaşı döktü.

Aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğinin başında gözyaşı döktü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarpması sonucu yaralanan yavru köpeğin sahibi, başında gözyaşı döktü.

Olay Mahmudiye mahallesi 19. Mobilya sokakta meydana geldi. Emre E.Yönetimindeki 16 K 8551 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen köpek ağır yaralandı.

Kazanın ardından sürücü, polise haber verdi. O sırada yoldan geçen bir genç, yerde yatan köpeğini görünce şoke oldu. Köpeğinin başına gelen genç, yaralı olduğunu görünce dakikalarca gözyaşı döktü. Yaralı olan köpeğini aracına alan genç, veterinere götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan