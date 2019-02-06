Aracın çarpıp sakat bıraktığı köpek, 2 yıl sonra özgürlüğe koştu

MARDİN - Mardin'de bir aracın çarpması sonucu arka iki ayağını kaybeden köpek, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde 2 yıl boyunca tedavi gördü. Mutlu ismi verilen köpek, kendisi için hazırlanan özel yürüteç sayesinde özgürlüğüne kavuştu.

Mardin Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman tarafından kentte sokak hayvanlarının sağlıklarına kavuşması için oluşturulan Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, işkence görmüş ve kazalarda yaralanarak ölmek üzere bulunan köpeklerin yaşama tutunma merkezi haline dönüştü. Yaklaşık 700 hayvanın yaşamlarını sürdürdüğü merkezde trafik kazalarında ön ve arka ayaklarını kaybederek ölmek üzere bulunan köpekler, kendileri için getirilen özel yürüteçler ile yeniden koşmanın keyfini çıkardı.

Bugüne kadar birçok hayvanın tedavi edildiği merkezde son olarak 2 yıl önce trafik kazasında arka ayaklarını kaybederek tedavi ve bakımı yapılan Mutlu ismi verilen köpek için getirilen özel yürüteç, köpeğin tekrar adım atmasına yardımcı oldu. Bu anları kameraya alan Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi çalışanları, Mutlu'nun iki yıl aradan sonra özgürlüğe koşmasını cep telefonu ile kaydetti. Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü hayvanseverlerin takdirini toplarken, duygu dolu anlara neden oldu.

Kaynak: İHA