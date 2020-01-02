Aracın çarpıp kaçtığı yaya hayatını kaybetti

02.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:46

Kayseri'de yol kenarında yürürken bir aracın çarpması sonucu yaralanan yaya, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan İlçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında yürüyen H.A. (32), plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu yaralandı.



Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan H.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olay yerinden kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA