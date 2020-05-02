Aracın çarparak yaraladığı karaca Jandarma ekiplerince bulundu
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Aracın çarparak yaraladığı karaca Jandarma ekiplerince bulundu

Aracın çarparak yaraladığı karaca Jandarma ekiplerince bulundu
02.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:46

D 650 Adapazarı-Karasu duble yolu üzeri Ferizli ilçesi mevkiinde aracın çarpması sonucu yaralanan karaca görevden dönmekte olan jandarma ekiplerince bulundu.

D 650 Adapazarı-Karasu duble yolu üzeri Ferizli ilçesi mevkiinde aracın çarpması sonucu yaralanan karaca görevden dönmekte olan jandarma ekiplerince bulundu. Veterinerce tedavi edilen yaralı karaca Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

D 650 Adapazarı Karasu duble karayolu üzeri Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesi mevkiinde görevden dönmekte olan Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sabah saat 06.30 sıralarında yol kenarında aracın çarparak yaraladığı bir karacayı fark etti. Jandarma ekipleri, araca aldıkları yaralı karacayı Ferizli ilçe merkezinde bulunan bir veterinere götürdü. Tedavisi tamamlanan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen karaca daha sonrasında jandarma ekiplerince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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