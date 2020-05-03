Aracın çamurluğuna uyuşturucu gizlemişler
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Aracın çamurluğuna uyuşturucu gizlemişler

Aracın çamurluğuna uyuşturucu gizlemişler
03.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:51

Aracın çamurluğuna uyuşturucu gizlemişler Batman'da düzenlenen operasyonda hafif ticari aracın çamurluk bölümüne gizlenmiş vaziyette 4 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aracın çamurluğuna uyuşturucu gizlemişler

BATMAN - Batman'da düzenlenen operasyonda hafif ticari aracın çamurluk bölümüne gizlenmiş vaziyette 4 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hafif ticari araçta arama yaptı. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramada aracın çamurluk davlumbazına gizlenmiş 4 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aracın çamurluğuna uyuşturucu gizlemişler

Kaynak: İHA

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