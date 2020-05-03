Aracın çamurluğuna uyuşturucu gizlemişler
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Aracın çamurluğuna uyuşturucu gizlemişler

Aracın çamurluğuna uyuşturucu gizlemişler
03.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:41

Batman'da hafif ticari aracın çamurluk bölümüne gizlenmiş 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Batman'da hafif ticari aracın çamurluk bölümüne gizlenmiş 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramada aracın çamurluk davlumbazına gizlenmiş 4 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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