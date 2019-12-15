Aracın boyasını beğenmeyince tamirhaneyi basan şüpheliler yakalandı (2)
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Aracın boyasını beğenmeyince tamirhaneyi basan şüpheliler yakalandı (2)

TUTUKLANDIZonguldak'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyince çıkan kavgada tamirhanenin sahibini, kardeşini ve oğlunu silahla ateş ederek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

15.12.2019 22:57 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:57
Aracın boyasını beğenmeyince tamirhaneyi basan şüpheliler yakalandı (2)

TUTUKLANDI

'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyince çıkan kavgada tamirhanenin sahibini, kardeşini ve oğlunu silahla ateş ederek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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