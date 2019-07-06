Aracın benzin kapağının altında uyuşturucu ele geçirildi

Ayvalık ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir araçla İzmir'den Burhaniye'ye uyuşturucu taşınacağı bilgisine ulaştı.

Takibe alınan araç, Altınova Mahallesi'nde durdurularak yapılan aramalarda, benzin kapağının altına gizlenmiş 51 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 96 uyuşturucu hap bulundu.

Olayla ilgili F.G. ve B.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA