Aracın aydınlatma direğine çarpıp, karşı yola uçtuğu anlar kamerada - Haberler
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Aracın aydınlatma direğine çarpıp, karşı yola uçtuğu anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Aracın aydınlatma direğine çarpıp, karşı yola uçtuğu anlar kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak, karşı yola uçtu; 2 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - - Aracın aydınlatma direğine çarpıp, karşı yola uçtuğu anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak, karşı yola uçtu; 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan sürücü Fatih Haliloğluyönetimindeki 06 BEG 650 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp karşı yola savruldu. Kaza sonucu aydınlatma direği devrilirken, ağır hasar meydana gelen araçtaki yolcular Ceren Nazan Tekinve Nisa Gümüş yaralandılar. 2 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aracın aydınlatma direğine çarpıp, karşı yola uçtuğu anlar kamerada

Aracın aydınlatma direğine çarpıp, karşı yola uçtuğu anlar kamerada

Aracın aydınlatma direğine çarpıp, karşı yola uçtuğu anlar kamerada

Aracın aydınlatma direğine çarpıp, karşı yola uçtuğu anlar kamerada

Aracın aydınlatma direğine çarpıp, karşı yola uçtuğu anlar kamerada

Aracın aydınlatma direğine çarpıp, karşı yola uçtuğu anlar kamerada

Aracın aydınlatma direğine çarpıp, karşı yola uçtuğu anlar kamerada

Aracın aydınlatma direğine çarpıp, karşı yola uçtuğu anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

Otomobil, İnegöl, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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