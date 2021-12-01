FIRAT, MALATYA (İHA) - - Aracın arkasına bağlanıp eziyet edilen köpek bakıma alındı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir aracın arkasına bağlanıp sürüklenerek eziyet edilen köpek, bulunduğu yerden alınıp Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Tadım köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir köpek, kamyonetin arkasına bağlanarak sürüklenip eziyet edildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yetkililer harekete geçti. Köpek, jandarma ekipleri tarafından asılı bulunduğu kamyonetin arkasından kurtarılarak Fırat Üniversite Hayvan Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Konu ile ilgili Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Elazığ İl Jandarma Komutanlığına gelen ihbarda köpeğin bir aracın arkasına bağlanarak sürüklendiğinin bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri seferber olmuş Köpeğin kurtarılması ve bu vicdansızlığı yapanların cezalandırılmaları amacıyla Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri görevlendirilmiştir. Jandarma ekipleri yaralı köpeği asılı olduğu kamyon arkasından kurtararak Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürmüş ve tedavisinin yapılmasını sağlamıştır. Yaralı köpek tedavisinin yapılmasının ardından jandarma ekiplerince Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezine götürülerek bakıma alınması sağlanmıştır. Köpeğe eziyet eden şahıs hakkında ise jandarma ekiplerince yasal işlem başlatıldı" denildi.