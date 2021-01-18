Aracın arkasına bağladıkları brandayla kaydılar
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Aracın arkasına bağladıkları brandayla kaydılar

18.01.2021 00:04 | Son Güncelleme: 18.01.2021 00:08
Aracın arkasına bağladıkları brandayla kaydılar

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, aracın arkasına iple bağladıkları brandanın üstüne oturan gençler karla kaplı yolda kayarak eğlendi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, aracın arkasına iple bağladıkları brandanın üstüne oturan gençler karla kaplı yolda kayarak eğlendi.

Hendek Rasimpaşa Mahallesi'nde gün boyu devam eden kar yağışının ardından her yer beyaza büründü. Karın tadını çıkarmak isteyen gençler gece saatlerinde sokağa çıktı. Aracın arkasına ip ile bağladıkları brandanın üzerine oturan gençler yolda kayarak eğlendi. Karın tadını doyasıya çıkaran gençler bu anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.


Aracın arkasına bağladıkları brandayla kaydılar
Aracın arkasına bağladıkları brandayla kaydılar
Aracın arkasına bağladıkları brandayla kaydılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN

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