Aracın altında sıkışan motosiklet sürücüsü kurtarıldı - Haberler
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Aracın altında sıkışan motosiklet sürücüsü kurtarıldı

Aracın altında sıkışan motosiklet sürücüsü kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da motosikletin otomobilin altında kalması sonucu sıkışan bir kişi yaralandı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Erzincan'da motosikletin otomobilin altında kalması sonucu sıkışan bir kişi yaralandı. Sıkışan motosiklet sürücüsü AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Erzincan merkez Bahçesaray Caddesi Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde ilerleyen 24 ED 051 motosiklet yolun kayganlaşması sebebiyle kayarak karşıdan karşıya geçen 24 DL 029 plakalı otomobilin altına girdi. Aracın altında sıkışan sürücü ve motosikleti çıkaramayan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ambulans içerisinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başka yaralının olmadığı kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.

Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Aracın altında sıkışan motosiklet sürücüsü kurtarıldı

Aracın altında sıkışan motosiklet sürücüsü kurtarıldı

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