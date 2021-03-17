Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
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Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

17.03.2021 10:22 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:35

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, el frenini çekilmeyen bir araç, köpeklerle oynayan bir kişinin üstüne doğru kaydı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, el frenini çekilmeyen bir araç, köpeklerle oynayan bir kişinin üstüne doğru kaydı. Üzerine gelen aracı son anda fark eden adam ve yanındaki köpekler aracın altında kalmaktan kurtulurken, o anlar bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz pazar günü saat 15.00 sıralarında Seferihisar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu bir kamyonet, sokak üzerinde köpeklerle oynayan Emre Biter'in (27) üzerine doğru gelmeye başladı. Aracın üzerine geldiğini son anda fark eden Biter ve çevredeki vatandaşlar, elleriyle kayan araca müdahale etti.

O ANLAR KAMERADA

Kazadan kıl payı kurtularak yara almadan kurtulan Biter ve çevredeki vatandaşların araca müdahale ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Biter'in köpeklerle sokakta oynadığı esnada kamyonetin üzerine doğru gelmesi ve çevredekilerin araca elleriyle müdahale ettiği görüldü.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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