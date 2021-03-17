El freni çekilmeyen aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

El freni çekilmeyen aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

17.03.2021 00:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:22

El freni çekilmeyen aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu İzmir'in Seferihisar ilçesinde, el frenini çekilmeyen bir araç, köpeklerle oynayan bir kişinin üstüne doğru kaydı.

El freni çekilmeyen aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde, el frenini çekilmeyen bir araç, köpeklerle oynayan bir kişinin üstüne doğru kaydı. Üzerine gelen aracı son anda fark eden adam ve yanındaki köpekler şans eseri aracın altında kalmaktan kurtulurken, o anlar bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz pazar günü saat 15.00 sıralarında Seferihisar Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu bir kamyonet, sokak üzerinde köpeklerle oynayan Emre Biter'in üzerine doğru gelmeye başladı. Aracın üzerine geldiğini son anda fark eden ve Biter ve çevredeki vatandaşlar, elleriyle kayan araca müdahale etti.

O anlar kamerada

Kazadan kıl payı kurtularak şans eseri yara almadan kurtulan Biter ve çevredeki vatandaşların araca müdahale ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Biter'in köpeklerle sokakta oynadığı esnada kamyonetin üzerine doğru gelmesi, Emre Biter'in ve çevredekilerin araca elleriyle müdahale ettiği görüldü.

El freni çekilmeyen aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
El freni çekilmeyen aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
El freni çekilmeyen aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
El freni çekilmeyen aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Halis Özkahya Josef De Souza Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: El freni çekilmeyen aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 00:26:44. #1.16#
title