Aracın altında kalan yayayı krikolarla kurtardılar

KARABÜK (İHA) - Karabük'te yolun karşısına geçerken yere düştükten sonra panelvan aracın altında kalan bir kişi kriko yardımıyla kurtarıldı.

Olay, 100. Yıl jandarma kavşağında meydana geldi. Murat H. (42) isimli vatandaş yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybedip düşmesi sonucu dönüş yapmak isteyen Mahmut Y. (38) idaresindeki 06 BE 5958 plakalı panelvan aracın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine yakın bir yerde bulunan otomotiv servisi işçileri yaralıyı kriko yardımıyla aracın altından çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK