Aracın altında kalan kadını esnaf aracı kaldırarak böyle kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aracın altında kalan kadını esnaf aracı kaldırarak böyle kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aracın altında kalan kadını esnaf aracı kaldırarak böyle kurtardı 4. Levent'te yolda yürüyen bir kadın geri manevra yapan aracın altında kaldı Metrelerce sürüklenen kadın çevredeki esnaf tarafından araç kaldırılarak kurtarıldı 4.

Aracın altında kalan kadını esnaf aracı kaldırarak böyle kurtardı

4. Levent'te yolda yürüyen bir kadın geri manevra yapan aracın altında kaldı

Metrelerce sürüklenen kadın çevredeki esnaf tarafından araç kaldırılarak kurtarıldı

İSTANBUL - 4. Levent'te yolda yürüyen 52 yaşındaki bir kadın, ters yönden girmesi nedeniyle geri manevra yapan hafif ticari aracın altında kaldı. Dehşet anları kameralara yansırken metrelerce sürüklenmesi sonucu kolları ve bacakları kırılan kadın, yaklaşık 1.3 tonluk aracı kaldıran esnaf tarafından kurtarılarak ambulansla hasteneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazardan dönen 52 yaşındaki Narin Demir, evine doğru gitmek üzere sokağa girdi. Kadın yürüdüğü esnada Berkay Karadayı idaresindeki 34 DTS 546 plakalı Ford Courier marka araç ters yönden sokağa girdi. Sürücü sokaktan çıkacağı esnada giriş yapan araca yol vermek için geri manevra yapmaya başladı.

Esnaf 1.3 tonluk aracı kaldırıp kadını kurtardı

O esnada hiçbir şeyden haber siz yürüyen kadın, kendisini görmediğini iddia eden sürücünün aracının altında kaldı. Metrelerce aracın altında sürüklenen kadına çarpan sürücü, çevredeki esnaf tarafından fark edilerek durduruldu. Esnaf ardından el birliğiyle yaklaşık 1.3 tonluk aracı kaldırarak aracın altında kalan kadını kurtardı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kadının kolları ve bacakları kırıldı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolları ve bacakları kırılan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan sürücü Karadayı polis ekiplerinin incelemelerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Aracın altında kalan kadını esnaf aracı kaldırarak böyle kurtardı

Aracın altında kalan kadını esnaf aracı kaldırarak böyle kurtardı

Aracın altında kalan kadını esnaf aracı kaldırarak böyle kurtardı

Aracın altında kalan kadını esnaf aracı kaldırarak böyle kurtardı
İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da dehşet anları: Aracın altında kalan kadını böyle kurtardılar

İstanbul'da dehşet anları: Aracın altında kalan kadını böyle kurtardılar

 Bahçelievler'de aynı caddede aynı saatte çıkan iki farkı kavgada 2 kişi öldürüldü

Bahçelievler'de aynı caddede aynı saatte çıkan iki farkı kavgada 2 kişi öldürüldü

 Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi canından oldu

Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi canından oldu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Fuat Oktay Süleyman Soylu
Magazin Ferhan Şensoy Beren Saat Vildan Atasever
Spor Rıza Çalımbay Fatih Terim Ozan Tufan
Tüm Haberler Güzel Sözler Gazeteler Yemek Tarifleri Sergen Yalçın Miralem Pjanic Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aracın altında kalan kadını esnaf aracı kaldırarak böyle kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:15:48. #1.11#