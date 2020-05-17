Aracın alt takımına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Aracın alt takımına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Manisa'nın Kula ilçesinde bir iş yeri önünde park halindeki aracın egzoz borusu üzerine sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Aracın alt takımına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde bir iş yeri önünde park halindeki aracın egzoz borusu üzerine sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Manisa'nın Kula ilçesinde bir yerel gazetenin çalışanları, aracın alt tarafından yavru bir kedinin sesini duydu. Kendi imkanları ile yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan gazete personeli, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, aracın egzoz borusu üzerinde sıkışan yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma yaptı. Kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarılan yavru kediye, gazete personeli tarafından su ve mama verildi. Karnını doyuran yavru kedi özgürlüğüne bırakılırken, itfaiyeciler de bir canı daha kurtarmanın gururunu yaşadı.

Kaynak: İHA