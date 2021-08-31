Sunroofdan çıkan şahıs ölüme davetiye çıkarttı
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Sunroofdan çıkan şahıs ölüme davetiye çıkarttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sunroofdan çıkan şahıs ölüme davetiye çıkarttı Antalya'da aracın sunroofdan çıkan şahıs cep telefonu kamerasında Antalya'da karayolunda lüks bir cipin sunroofdan çıkan şahıs adeta ölüme davete çıkardı.

Sunroofdan çıkan şahıs ölüme davetiye çıkarttı

Antalya'da aracın sunroofdan çıkan şahıs cep telefonu kamerasında

ANTALYA - Antalya'da karayolunda lüks bir cipin sunroofdan çıkan şahıs adeta ölüme davete çıkardı. Şahsın trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedilirken, büyük tepki çekti.

Olay, Antalya- Kemer karayolu üzerinde dün yaşandı. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde lüks cip ile seyahat halinde olan bir kişinin aracın sunroof bölümünden dışarı çıktığı görüldü. Şahsın araç üzerinde zaman zaman tehlikeye aldırmadan hareketlerde bulunması ise adeta pes dedirtti. Tehlikeli davranışın uzun süre devam ettiği görüldü. Şahıs ve araç Antalya şehir merkezinde gözlerden kayboldu.

Sunroofdan çıkan şahıs ölüme davetiye çıkarttı
Sunroofdan çıkan şahıs ölüme davetiye çıkarttı
Sunroofdan çıkan şahıs ölüme davetiye çıkarttı
Sunroofdan çıkan şahıs ölüme davetiye çıkarttı
Sunroofdan çıkan şahıs ölüme davetiye çıkarttı
Sunroofdan çıkan şahıs ölüme davetiye çıkarttı
Sunroofdan çıkan şahıs ölüme davetiye çıkarttı
Sunroofdan çıkan şahıs ölüme davetiye çıkarttı
Sunroofdan çıkan şahıs ölüme davetiye çıkarttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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