"Aracımda cam filmi olduğunu bilmiyordum" dese de cezadan kurtulamadı
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"Aracımda cam filmi olduğunu bilmiyordum" dese de cezadan kurtulamadı

'Aracımda cam filmi olduğunu bilmiyordum' dese de cezadan kurtulamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de yapılan trafik denetiminde cam filmini sökmeden yola çıkan sürücü, "Aracımda cam filmi olduğunu bilmiyordum" diyerek kendisini savundu.

Kocaeli'de yapılan trafik denetiminde cam filmini sökmeden yola çıkan sürücü, "Aracımda cam filmi olduğunu bilmiyordum" diyerek kendisini savundu. Sürücüye 314 TL cezai işlem uygulandı.

Kocaeli'de polis ve jandarma ekipleri, tam kapanma ve trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Çayırköy mevkiinde jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler ve cam filmini çıkarmadan yola çıkan sürücüler tek tek kontrol edildi. Aracındaki cam filmini sökmeden yola çıkan sürücü Cavit Obuz da aracında cam filminin olduğundan haberi olmadığını söylese de cezadan kaçamadı. Sürücüye, 314 TL idari para cezası uygulandı. - KOCAELİ

'Aracımda cam filmi olduğunu bilmiyordum' dese de cezadan kurtulamadı
'Aracımda cam filmi olduğunu bilmiyordum' dese de cezadan kurtulamadı
'Aracımda cam filmi olduğunu bilmiyordum' dese de cezadan kurtulamadı
'Aracımda cam filmi olduğunu bilmiyordum' dese de cezadan kurtulamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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