Aracı yanan yaslı adamın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti Sivas'ta 82 yaşındaki adamın yanan otomobilini çevredeki vatandaşlar söndürdü.

Sivas'ta 82 yaşındaki adamın yanan otomobilini çevredeki vatandaşlar söndürdü.

Edinilen bilgilere göre olay Kardeşler Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde bulunan boş bir arsada meydana geldi. 82 yaşındaki Osman Yalman, 58 NY 347 plakalı Şahin model otomobilini çalıştırmakta güçlük çekti. Otomobilini çalıştırması için bir şahıstan yardım istedi. Şahsın otomobili çalıştırdığı esnada aracın motor kısmı bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Aracın yandığı gören çevredeki esnaf, iş yerlerinde bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti. İtfaiyenin olay yerine gelmesi ile yangın kontrol altına alındı. Aracın motor kısmında maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA