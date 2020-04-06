Aracı yanan kadın sürücü hayatını zor kurtardı
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Adana, 3. Sayfa

Aracı yanan kadın sürücü hayatını zor kurtardı

Aracı yanan kadın sürücü hayatını zor kurtardı Adana'da seyir halindeyken aracı bir anda yanmaya başlayan kadın araçtan inip yanmaktan kurtuldu Adana'da seyir halindeyken aracı bir anda yanmaya başlayan kadın araçtan inerek yanmaktan kurtuldu.

06.04.2020 21:11 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:13

Aracı yanan kadın sürücü hayatını zor kurtardı

Adana'da seyir halindeyken aracı bir anda yanmaya başlayan kadın araçtan inip yanmaktan kurtuldu

ADANA - Adana'da seyir halindeyken aracı bir anda yanmaya başlayan kadın araçtan inerek yanmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hicran Bidenatar işe gitmek için 01 LM 244 plakalı hafif ticari aracıyla yola çıktı. Bidenatar Çınarlı Mahallesine geldiği sırada aracın motor kısmından önce dumanlar çıktı, daha sonra ise birden aracı alevler sardı. Araçtan inip canını zor kurtaran Bidenatar bagajdan yangın tüpünü alıp aracını söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Çok kısa sürede araç demir yığınına döndü. Bidenatar ise aracının tamamen yanmasından dolayı perişan oldu.

Olay yerine gelen polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Genç kadın ise yanan aracına bakıp kaldı.

Aracı yanan kadın sürücü hayatını zor kurtardı

Kaynak: İHA

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Aracı yanan kadın sürücü hayatını zor kurtardı
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