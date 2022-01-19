Son dakika haber | ARACI VE MONTU BARAJ GÖLÜ YAKININDA BULUNDU; SUDA ARAMA BAŞLATILDI

BAHŞILI, KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde kayıp olarak aranan Hayriye U.'nun (35) aracı ve montu, Kapulukaya Baraj Gölü yakınında bulundu. Ekipler, Hayriye U.?nun göle düşmüş olabileceği ihtimaline karşın arama çalışması başlattı.

Bahşılı ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Hayriye U., dün sabah saatlerinde aracıyla çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Yakınları Hayriye U.'ya ulaşamayınca, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Harekete geçen ekipler, Hayriye U.'nun kullandığı 71 AAZ 247 plakalı otomobili Karaahmetli köyü yakınlarındaki Kapulukaya Baraj Gölü yakınlarında buldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göl ve çevresinde yapılan aramada, Hayriye U.'ya ait olduğu belirlenen mont bulundu. Hayriye U.?nun göle düştüğü ihtimalini değerlendiren ekipler, Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekipler suda arama yaptı, fakat bir ize rastlamadı. Destek için bölgeye Ankara'dan jandarma arama-kurtarma ekipleri de sevk edildi.

Hayriye U.?yu arama çalışmaları sürüyor.