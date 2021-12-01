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Aracı trafikten men edilen sürücü yoluna farklı plakayla devam etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aracı trafikten men edilen sürücü yoluna farklı plakayla devam etti -Farklı plakayla İzmir'den Bursa'ya gelen sürücü 405 kilometre sonra yakalandı Trafikten men olan araca, başka bir aracın plakasını takarak İzmir ilinden Bursa'nın İnegöl İlçesine gelen sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Aracı trafikten men edilen sürücü yoluna farklı plakayla devam etti

-Farklı plakayla İzmir'den Bursa'ya gelen sürücü 405 kilometre sonra yakalandı

BURSA - Trafikten men olan araca, başka bir aracın plakasını takarak İzmir ilinden Bursa'nın İnegöl İlçesine gelen sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı. 10 bin 750 lira cezai işlem uygulanan sürücünün aracı yeniden trafikten men edildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, İnegöl girişinde uygulama yaptılar. Uygulamada şüphelenilen 35 NDZ 81 plakalı otomobili durdurdular. Araçta yapılan incelemede, aracın trafikten çekme belgesi olduğu, üzerinde başka bir araca ait plaka bulunduğu, sürücü Hasan Hüseyin Demirtaş'ın ise ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Sürücüye başka araca ait plakayı kullanmaktan 6 bin 700 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 700, trafikten men olan aracı kullanmaktan bin 339 lira cezai işlem uygulandı.

Sürücü ise ekiplerce gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Aracı trafikten men edilen sürücü yoluna farklı plakayla devam etti

Aracı trafikten men edilen sürücü yoluna farklı plakayla devam etti

Aracı trafikten men edilen sürücü yoluna farklı plakayla devam etti

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İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri

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