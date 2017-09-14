Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafından düzenlenecek olan "Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu" toplantısı Nevşehir'de gerçekleştirilecek.





UCLG Dünya Teşkilatı Başkanı Parks Tau ile Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu temsilcilerinin katılımı ile Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak uluslararası toplantıya, belediye başkanları, yerel teşkilat temsilcileri ve akademisyenler katılacak.





Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 21-22 Eylül'de yapılacak programda, göç yönetimi, aracı şehirlerin ulusal düzeyde kalkınmaya katkısı, marka aracı şehirler konularında ayrı ayrı panel ve oturumlar düzenlenecek.