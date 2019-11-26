Aracı kurumların karı yüzde 18,7; portföy şirketlerinin karı yüzde 2,5 arttı

26.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:33

2019 yılının ilk yarısında verisi derlenen aracı kurumların net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artarak 888 milyon TL oldu. Aynı dönemde portföy yönetim şirketleri ise yüzde 2,5 arttı ve 108,6 milyon TL oldu.