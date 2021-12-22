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Aracı kara saplanan vatandaşları AFAD kurtardı

Aracı kara saplanan vatandaşları AFAD kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 araçta bulunan 3 kişi ile kara saplanan araçları AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 araçta bulunan 3 kişi ile kara saplanan araçları AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Mecidiyeköy mevkiinde seyir halinde bulunan bir otomobil ve kamyonet karla kaplanmış yolda kayarak kara saplandı. Uzun uğraşlar sonucunda aracı bulunduğu yerden çıkartamayan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede mahsur kalan vatandaşların bulunduğu noktaya ulaşan AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu kara saplanan araçlar ve vatandaşlar kurtarıldı.

Öte yandan yetkililer, kar ve buzlanma sebebiyle yolda mahsur kalmamak için gerekli önlemlerin alınması konusunda sürücüleri uyardı. - ERZİNCAN

Aracı kara saplanan vatandaşları AFAD kurtardı

Aracı kara saplanan vatandaşları AFAD kurtardı

Aracı kara saplanan vatandaşları AFAD kurtardı

Aracı kara saplanan vatandaşları AFAD kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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