Aracı kara saplanan sürücüye Şemdinli Belediye Başkanı Saklı yardım etti - Haberler
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Aracı kara saplanan sürücüye Şemdinli Belediye Başkanı Saklı yardım etti

AA, Sıraç Karadeniz - Güncel
Aracı kara saplanan sürücüye Şemdinli Belediye Başkanı Saklı yardım etti

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Şemdinli-Derecik kara yolunda kara saplanan aracı makam aracı yardımıyla çıkardı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Şemdinli- Derecik kara yolunda kara saplanan aracı makam aracı yardımıyla çıkardı.

???????Şemdinli'de dün akşam yağan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İlçede sokak hayvanlarının barındırıldığı alana giden Saklı, Şemdinli-Derecik kara yolunda, bir aracın kara saplandığını fark etti.

Saklı, aracı halatla makam aracına bağlayarak bulunduğu yerden çıkardı. Sürücü, kendisine yardım eden Saklı'ya teşekkür etti.

Bölgede olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirten Saklı, "Sokak hayvanlarının bulunduğu bölgeye giderken bir aracın kara saplandığını gördüm. Biz de mevsimden dolayı hazırlıklıyız. Makam aracımız sayesinde ve arkadaşların yardımıyla aracı bulunduğu yerden kurtardık." dedi.

AA / Sıraç Karadeniz - Güncel

Tahir Saklı, Hakkari, Derecik, kar, Güncel, Haber

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