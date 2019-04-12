Aracı ile Çarptığı Kediyi Tedavi Ettirmek İçin Veterinere Götürdü

BOLU(AA) –Bolu'da bir kişi, aracı ile çarptığı kediyi tedavi ettirmek için veteriner hekime götürdü.

Aracı ile Ali Rıza Tekemen caddesi üzerinde seyreden bir kişi önüne aniden çıkan kediden kaçamayarak çarptı.

Daha sonra aracını yolun sağına park eden vatandaş, önce kedinin yaşayıp yaşamadığını kontrol etti.

Kedinin yaşadığını görünce hiç tereddüt etmeden kediyi kucağına alarak tedavi ettirmek için bir veteriner hekime götürdü.

Kaynak: AA