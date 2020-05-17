Aracı didik didik edip 8 saatte kediyi sıkıştığı yerden kurtardılar - BALIKESİR
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Aracı didik didik edip 8 saatte kediyi sıkıştığı yerden kurtardılar - BALIKESİR

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hafif ticari aracın motor kısmında sıkışan kedi, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Aracı didik didik edip 8 saatte kediyi sıkıştığı yerden kurtardılar - BALIKESİR
17.05.2020 20:27 | Son Güncelleme: 17.05.2020 20:30

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hafif ticari aracın motor kısmında sıkışan kedi, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Burhaniye'de yaşayan çevre mühendisi Barış Karalar'ı telefonla arayan komşuları, aracından kedi sesi geldiğini söyledi. Bunun üzerine aracının kaputunu açan ancak kediyi bulamayan Karalar, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiyeciler de tüm araştırmalarına rağmen hayvanı bulamadı.

Aracı komşu ilçeye götürdüler

Kedinin, aracın göğüs kısmının altında olabileceği düşünülerek bir tamirci yardımıyla parçaların sökülmesine karar verildi. Bunun üzerine araç, çekici yardımıyla 15 kilometre uzaklıktaki Edremit ilçesine getirildi.

Tamir atölyesinde arabanın tamponu ve motor aksamının üst tarafı ile lastikleri söküldü ancak kediye ulaşılamadı.

Hafif ticari aracın, göğüs kısmının sökülerek bakılması amacıyla bir oto elektrikçisinin gelebilmesi için Edremit Kaymakamlığından özel izin alındı. İlçeye yaklaşık 30 kilometre mesafedeki kırsal Altınoluk Mahallesi'nden gelen oto elektrikçi aracın göğüs kısmını sökerken, hayvanın motor kaputunun üst kısmında koruma keçesinin altında olduğu fark edildi.

Kurtarıldığı araçtan çıkıp başka bir araca girdi

Bezle tutularak bulunduğu yerden çıkarılan kedi, bir anda kaçarak bu kez de basın mensuplarının aracına girdi.

Kısa bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan kedi, yapılan kontrollerinin ardından sokağa bırakıldı.

Barış Karalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kediyi kendi uğraşlarıyla çıkaramadığını belirterek "Edremit sanayisindeki tamirciyi aradım. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen tamircinin dükkanı açarak kediyi bulunduğu yerden kurtardık." dedi.

Aracı didik didik edip 8 saatte kediyi sıkıştığı yerden kurtardılar - BALIKESİR

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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