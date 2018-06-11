Otomobili Çekilen Kadın, Sinirlenince Aracının Camını Kırıp Kaportasını Taşla Ezdi

Antalya'da yakalamalı hacizli otomobili çekilen kadın sinirini, taşla aracının camı ve kaportasına zarar vererek aldı. Kadının camı kırıp kaportayı taşla ezmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HATALI PARK EDEN ARAÇ SORGULANDI

Olay saat 16.30 sırasında Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Yan Yol üzerindeki bir AVM önünde meydana geldi. Hatalı parklar üzerine denetim yapan trafik ekipleri, büyükşehir belediyesi otobüs durağına park eden bir otomobilin plakasını sorguladı.

KADIN, ARACININ ÇEKİLDİĞİNİ GÖRÜNCE CAMI TAŞLA EZDİ

Sorgulamada aracın yakalamalı hacizli ortaya çıktı. Bunun üzerine trafikçiler AVM önüne çekici çağırdı. Aracının çekiciye yüklenmek için hazırlandığını gören ve itirazları kabul edilmeyen otomobil sahibi kadın eline aldığı taşla aracın ilk önce kelebek camını kırdı.

EŞİNİN DE SAKİNLEŞTİREMEDİĞİ KADIN ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kadını yanındaki eşi sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Aracın ön kaputuna taşla defalarca vuran kadın, yan kelebek camını kırdı. Kaportasına zarar verilip camları kırılan araç otoparka çekildi, kadın hakkında ise " Memurun görevini engellemekten' işlem yapılacağı bildirildi. Çekicinin şoförü ise yüklediği aracın kırık bölümlerini elindeki cep telefonuyla çekim yaptıktan sonra yoluna devam etti.