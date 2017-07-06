Aracı Bırakıp Kaçmaya Çalıştı

Zonguldak'ın Karaelmas İlçesi'nden çaldığı araçla TEM otoyoluna giren şahıs Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Otoban Polisleri tarafından fark edildi. Polislerin kendisini takip ettiğini anlayan şahıs, aracı bırakıp ormanlık alana kaçtı. Ancak polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonrasında şahıs kıskıvrak yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Zonguldak'ın Karaelmas İlçesi'nden çaldığı 67 AE 293 plakalı otomobille TEM otoyolu İstanbul istikametine gitmeye çalışan Mustafa Şallı (38) Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Otoban Polis ekiplerince fark edildi.



Polislerin kendisini takip ettiğini fark eden şahıs, Gölyaka mevkiinde otomobili yol kenarında terk ederek ormanlık alana doğru kaçmaya başladı. Ancak polis ekipleri şahsın peşini bırakmayarak ormanlık alanda kıskıvrak yakaladılar.



Yakalanan şahıs göz altına alınırken, araç ise çekici marifeti ile Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önüne çekildi. - DÜZCE