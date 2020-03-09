Aracı arızalanan şahsa otomobil çarptı Kayseri'de otomobilinin arızalanması nedeniyle yol kenarında duran vatandaşa bir başka otomobil çarptı.

Kayseri'de otomobilinin arızalanması nedeniyle yol kenarında duran vatandaşa bir başka otomobil çarptı. Kazada şahıs hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri-İncesu yolu Nevşehir yol ayrımı Karahöyük mevkiinde iddiaya göre 38 AT 546 plakalı otomobili arızalanan Mustafa A. (44), aracını yol kenarına park etti. Bu sırada seyir halindeki T.B. idaresindeki 06 BAL 020 plakalı otomobil, Mustafa A.'ya ve otomobiline çarptı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri Mustafa A.'nın hayatını kaybettiği belirlerken, T.B. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerin ardından Mustafa A.'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Araçlar jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA