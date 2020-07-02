Aracı arıza yaparak cadde ortasında kalan sürücünün yardımına polis yetişti Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aracı arıza yaparak cadde ortasında kalan sürücünün yardımına trafik polisleri koştu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aracı arıza yaparak cadde ortasında kalan sürücünün yardımına trafik polisleri koştu.

Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi mevki'inde aracı arıza yapan bir sürücü, cadde ortasında kaldı. O esnada bölgeden geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'Şahin' ekipleri, trafik yoğunluğunun yaşandığı cadde üzerinde kalan sürücünün yardımına koştu. Sürücüye aracını yol kenarına kadar itmek için yardım eden ekipler, çevredeki vatandaşın takdirini topladı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, polis ekiplerinin sürücüye yardım ederek aracı yol kenarına itmesi gözüküyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA