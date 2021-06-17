Aracı alkollü kullanırken yakalandı, 'Tutuklayın' dedi
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Aracı alkollü kullanırken yakalandı, 'Tutuklayın' dedi

Aracı alkollü kullanırken yakalandı, 'Tutuklayın' dedi
Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, polis denetiminde alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Hüseyin P., hata yaptığını söyleyip, kendisini tutuklamalarını istedi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, polis denetiminde alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Hüseyin P., hata yaptığını söyleyip, kendisini tutuklamalarını istedi. 

Ereğli'de polis ekipleri, gece yaptıkları denetim sırasında, araçları durdurarak arama yaptı. Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki uygulamada otomobil sürücüsü Hüseyin P.'nin, yapılan testte, alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerine kimlik numarasını vermek istemeyen Hüseyin P., alkollü olarak araç kullandığı için hata yaptığını belirtip, polislerden kendisini tutuklamalarını istedi. Hüseyin P., elleri kelepçelenerek, işlemleri için polis merkezine götürüldü.


Aracı alkollü kullanırken yakalandı, 'Tutuklayın' dedi
Aracı alkollü kullanırken yakalandı, 'Tutuklayın' dedi
Aracı alkollü kullanırken yakalandı, 'Tutuklayın' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe

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