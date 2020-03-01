Araca gizlenmiş 14 kilo 650 gram esrar bulundu
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Araca gizlenmiş 14 kilo 650 gram esrar bulundu

Adana'da hafif ticari araçta 14 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi.

01.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:22
Araca gizlenmiş 14 kilo 650 gram esrar bulundu

'da hafif ticari araçta 14 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'nda yaptığı denetimler sırasında şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine aracın alt bölümünde yapılan detaylı incelemede 14 pakette 14 kilo 650 gram toz esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Bilal Fatih O. (30), nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Araca gizlenmiş 14 kilo 650 gram esrar bulundu
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