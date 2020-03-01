Araca gizlenen 14 kilo 650 gram esrarı 'Pars' buldu

01.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:31

ADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta hassas burunlu dedektör köpek 'Pars' ile yaptığı aramada gizli bölmelerde saklanan 14 kilo 650 gram esrar ele geçirdi.l Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu uygulama noktasında şüphelendiği hafif ticari oaracı durdurdu. Polis araçta hassas burunlu dedektör köpek 'Pars' ile yaptığı aramada gizli bölmelerde saklanan 14 kilo 650 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınna sürücü Bilal Fatih O. (30) ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA