Araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, takla attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, takla attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, takla attı Siirt'te karşı yönden gelen araca çarpmamak için direksiyonu kırarak takla atan araç kaldırıma çıkarak durabildi.

SİİRT (İHA) - Araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, takla attı

SİİRT - Siirt'te karşı yönden gelen araca çarpmamak için direksiyonu kırarak takla atan araç kaldırıma çıkarak durabildi.

Kaza, Siirt kent merkezi Barış Mahallesi Hükümet Bulvarı Caddesi Karayolları 94. Şube Şefliği önünde meydana geldi. N.S. yönetimindeki 07 BVF 73 plakalı araç, Siirt - Kurtalan istikametinde seyir halinde iken karşıdan gelen M.Ö. yönetimindeki 34 KL 9520 plakalı araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan araç kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sürücü tedbir amaçlı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, takla attı

Araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, takla attı

Araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, takla attı

Araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, takla attı
İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri
13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, kendilerinden şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla taradılar

13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, kendilerinden şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla taradılar

 Husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etmeye gitti

Husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etmeye gitti

 İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu

İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Ebru Gündeş
Spor Lionel Messi Balotelli Bülent Uygun Valentin Rosier Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, takla attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 19:06:20. #1.11#