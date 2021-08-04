Araca çarpan otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı
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Araca çarpan otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı

Araca çarpan otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ziya Tutar (34) yönetimindeki 02 HN 717 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Bahattin Atlıhan (68) yönetimindeki 02 LD 009 plakalı Fiat marka otomobil, Kahta ilçesi Çaybaşı Köyü yol ayırımında çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlanarak durabildi. Kazada otomobilde bulunan Hatun Atlıhan ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Araca çarpan otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı
Araca çarpan otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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