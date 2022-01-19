Araca bağladığı iple karda kaydı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araca bağladığı iple karda kaydı

Araca bağladığı iple karda kaydı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Elazığ'da bir kişi, hafif ticari aracın arkasına bağladığı iple karda kayak keyfi yaptı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir kişi, hafif ticari aracın arkasına bağladığı iple karda kayak keyfi yaptı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karakoçan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar gece saatlerinde sokakta kayarak eğlendi. Karda kaymak isteyen iki arkadaş ise farklı bir yöntem denedi. Vatandaşlardan biri aracı kullanırken, diğeri hafif ticari araca bağlı ipe tutunup kaydı. Hayatlarını tehlikeye atan vatandaşların ilginç eğlencesi ise bölgedekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - ELAZIĞ

Araca bağladığı iple karda kaydı

Araca bağladığı iple karda kaydı

Araca bağladığı iple karda kaydı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Karakoçan, Elazığ, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title