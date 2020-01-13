Araç yangınını belediye işçileri söndürdü
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Araç yangınını belediye işçileri söndürdü

İzmir'in Urla ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangını belediye işçileri söndürdü.

13.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:50
Araç yangınını belediye işçileri söndürdü

'in ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangını belediye işçileri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Çeşme kara yolunda seyreden 16 P 2244 plakalı otomobilden dumanların çıkması üzerine sürücü aracı durdurarak yol kenarına park etti.

Bu sırada yol kenarında ağaçları sulayan Urla Belediyesi çalışanları, yanan otomobile su tuttu ve yangını söndürdü.

Otomobilde hasar meydana gelirken kısmen yanan araç yoldan çekildi.

Kaynak: AA
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