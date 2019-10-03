Araç yangını tatbikatında tünel ortasında şaşırtan görüntü

03.10.2019 15:29

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Karahisar Tüneli'nde gerçekleştirilen araç yangını tatbikatında alevlerin yükselmesiyle şaşırtan görüntüler ortaya çıktı.



Afyonkarahisar'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen araç yangını tatbikatında 50 personel görev aldı. Senaryo gereği Afyonkarahisar-İzmir karayolunda bulunan Karahisar Tüneli'nde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araç alev alırken şoför araç içerisinde sıkıştı, aracın içinde bulunan diğer şahıs ise dışarı fırladı. Olayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, trafik, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri olay yerinde çıkan yangına müdahale ederken, 112 ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sıkışan araç şoförünü AFAD ekiplerinin desteğiyle dışarı çıkaran 112 ekipleri, yaralıların hastanelere sevkini sağladı. Bölgede bulunan polis ekipleri trafikte güvenliği sağlarken, olay yerinde yaşanan kargaşa ve paniği önlemeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren tatbikatta görev alan ekipler, daha sonra olay yerini temizleyerek trafiği açtı.



İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan yaptığı açıklamada, afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesini ölçmek adına zaman zaman tatbikatlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Tatbikatı 50 personel ve 12 aracın katılımıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Buldan şöyle devam etti:



"Bugün Karahisar Tüneli'nde yaşanan trafik kazası sonucu araçta meydana gelen yangına ve araç içerisinde sıkışan şoföre müdahale ile tünel girişinde ve içerisinde yaşanabilecek panik, kargaşa ve tünel tahliyesine müdahale edecek birimlerin birlikte işbirliği içinde çalışmasını test ettik. Tatbikatta; tüneller kapalı yapılar olduğundan, tünel giriş, çıkış portallerinde veya tünel içinde meydana gelebilecek herhangi bir kaza durumlarda, tüneli kullanan araçlar, yolcu ve sürücüler istenmeyen sonuçlarla karşılaşıldığında müdahale ekiplerinin yaşanan olumsuzluğun etkilerinin önüne geçmek için birlikte çalışması gerekmektedir. 112 sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekiplerinin katılımı ile Afyonkarahisar-İzmir yolunda bulunan Karahisar Tüneli'nde meydana gelen tek taraflı trafik kazasına müdahale etti. Emniyet ekiplerinin olay mahallenin güvenliği, trafiğin alternatif güzergaha yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin araç yangınına müdahalesi, araç içerisinde sıkışan şoförün AFAD ekiplerince çıkarılması ve diğer yaralıların sağlık ekiplerince hastaneye sevki, karayolları ekiplerinin tünel içerisindeki aracın çıkartılarak, yolun temizliğini sağladı. Yolun tam anlamıyla trafik için güvenli olduğunu emniyet trafik ekipleriyle de görüşerek yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağlandı." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA