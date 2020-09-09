Araç yangını ormana sıçradı
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Araç yangını ormana sıçradı

Muğla Sakar geçidinde bir araçta çıkan ve daha sonra ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Araç yangını ormana sıçradı
09.09.2020 02:19 | Son Güncelleme: 09.09.2020 02:23

Muğla Sakar geçidinde bir araçta çıkan ve daha sonra ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Sakar geçidinde seyir halinde olan bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda tüm aracı kaplayan alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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