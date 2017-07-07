Araç Yangını Korkuttu

Malatya'da bir aracın motor kısmında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.



Sancaktar Mahallesinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Sürücünün durumu fark etmesi ile hemen itfaiyeye haber verildi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri büyümeden kontrol altına aldı.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA