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Araç yandı şoförü kayıp

Araç yandı şoförü kayıp
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Gönen-Bandırma Karayolnun 5. kilometresinde park halindeki araç bilinmeyen sebepten yandı.

Balıkesir'in Gönen-Bandırma Karayolnun 5. kilometresinde park halindeki araç bilinmeyen sebepten yandı. Yanan aracın şoförü bulunamadı.

Edinilen bilgiye göre Gönen - Bandırma Karayolu 5. Kilometresinde Tuazakçı Mahallesinde park halindeki 10 TM 463 plakalı araç bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye araçtaki yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi incelenirken, aracı kullanan şahısın kayıp olduğu belirtildi. - BALIKESİR

Araç yandı şoförü kayıp

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Balıkesir, Tragger, 3. Sayfa, Haber

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